Харьков все еще остается на передовой. О новых бомбардировках сегодня сообщил мэр города Игорь Терехов и рассказал о ситуации в городе.

Обратите внимание Харьков и Киев для России – основные мишени, – Зеленский

Харьковчанка эмоционально рассказала о разрушении города

Женщина буквально проклинает так называемый "русский мир", как и его правителя. Она желает ему " сдыхать в муках". Жительница Харькова сняла видео со своей квартиры в центре города, попавшей под атаку оккупантов.

Бомбили из самолета, окна пострадали у меня во всей квартире. Это я только часть снимаю. Я боюсь выйти на улицу,

– рассказала женщина.

Кроме того, она напомнила об "обещании" агрессора не нападать на мирных людей. По ее словам, чуть выше по улице горел дом ее кумы, а какую-то женщину убило обломком, сгорела машина. Закончила свое видео харьковчанка следующим образом: "Твари, чтобы вы все сдохли там".