Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про нові атаки агресора на місто.

Зверніть увагу "Нема ніякої батьківщини": розмова полоненого бурята з коханою у Росії

Мер Харкова розповів про ситуацію у місті

Він повідомив, що перший день весни, 1 березня, розпочався з бомбардування Харківської обласної державної адміністрації. Терехов додав, що є загиблі та багато поранених. Міський голова запевнив, що комунальні служби у режим повної готовності.

Вони працюють, їм дуже важко. Але вони виконують свою роботу і виконують її дуже добре,

– розповів Терехов.

За його словами, у місті частково вдалося відновити теплопостачання та електроенергію, робота триває. Мер Харкова додав, що хлібозаводи у місті продовжують працювати.

Ми випускаємо продукцію, розвозимо її, потрапляємо під обстріли, але мужні водії, низький їм за це уклін, працюють. Ми продовжуємо. Ми працюємо. Ми живемо. Ми тримаємося. Харків – переможе! Ми разом! Ми – харків'яни!,

– наголосив Терехов.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!