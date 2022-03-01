Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о новых атаках агрессора на город.
Обратите внимание "Нет никакой родины": разговор пленного бурята с любимой в России
Мэр Харькова рассказал о ситуации в городе
Он сообщил, что первый день весны, 1 марта, начался с бомбардировки Харьковской областной государственной администрации. Терехов добавил, что есть погибшие и многие раненые. Мэр заверил, что коммунальные службы в режим полной готовности.
Они работают, им очень тяжело. Но они выполняют свою работу и выполняют ее очень хорошо,
– рассказал Терехов.
По его словам, в городе частично удалось восстановить теплоснабжение и электроэнергию, работа продолжается. Мэр Харькова добавил, что хлебозаводы в городе продолжают работать.
Мы выпускаем продукцию, развозим ее, попадаем под обстрелы, но мужественные водители, низкий им за это поклон, работают. Мы продолжаем. Мы работаем. Мы живем. Мы держимся. Харьков – победит! Мы вместе! Мы – харьковчане!
– подчеркнул Терехов.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!