В России уже отреклись от советника России при ООН, сказав, что он теперь "больше не с Россией". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": США обвинили Россию из-за фейков в ООН о "биолабораториях в Украине"

По его словам, Бондарев, подавший в отставку в знак протеста против российского вторжения в Украину, "выступил против консолидированного мнения российского общества".

Здесь, наверное, можно только сказать, что господина Бондарева уже нет с нами, скорее он против нас,

– сказал пресс-секретарь президента России.

Песков объяснил, что представитель ООН осуждает действия российского руководства в то время, когда действия Кремля поддерживает почти весь народ страны-агрессорки.

Дипломат осудил действия России

Борис Бондарев проработал дипломатом около 20 лет. После вторжения России в Украину представитель ООН выступил против войны и подал в отставку.

Бондарев в своем заявлении об уходе написал, что ему еще никогда не было так стыдно за свою страну.

Также российский дипломат заявил, что отличным примером того, как деградировала политическая система России, является министр российского МИДа Сергей Лавров, а также осудил угрозы России применить ядерное оружие.

По словам Бондарева, инициаторы этой войны хотят только одного – остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и безнаказанностью, а ради этого режим Путина готов принести в жертву много жизней.

Добавим, что Бондарев – это первый российский дипломат, выразивший протест против политики высшего руководства России.

После его заявления на увольнение в Организации Объединенных Наций призвали и всех других российских дипломатов в ООН, а также во всем мире следовать нравственному примеру Бондарева и уйти в отставку.

Скандальные заявления Сергея Лаврова: главное

1 мая Лавров в интервью заявил, что якобы "Гитлер имел еврейскую кровь", а "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи". В частности, глава МИД России сказал, что якобы война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты" и вспомнил, что у Владимира Зеленского есть еврейские корни.

На слова Лаврова с критикой отреагировали украинское политическое руководство, а также Израиль и Германия.

В конце апреля российский министр цинично заявлял о том, что мир нужно "освобождать" от Запада. По его словам, война в Украине "способствует процессу освобождения мира от неоколониального гнета Запада, замешанного на расизме и комплексе исключительности". На этот абсурд отреагировали в Офисе Президента.

Может заинтересовать – друзья Путина получили шок после выступления Зеленского в Давосе



