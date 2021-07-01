Это привело к убыткам 42,5 миллиона гривен для государственного предприятия. Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

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Он подчеркнул, что расположение Бондика сейчас неизвестно.

Следствие установило, что Бондик организовал безосновательные правки к нормативным актам по ремонту на объекте аммиакопровода,

– пояснил журналист.

В частности, вместо использования бесплатного грунта, который залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывался подконтрольное ему частное предприятие.

Справка. "Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти – Горловка – Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2 418 километров, на территории Украины – 1 018 километров.

"В результате государственное предприятие перечислило более 42,5 миллиона гривен за материал, в котором на самом деле не нуждалось", – отметил Лещенко.

Смотрите видеоблог "Честная политика" на 24 канале:

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