Это привело к убыткам 42,5 миллиона гривен для государственного предприятия. Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".
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Он подчеркнул, что расположение Бондика сейчас неизвестно.
Следствие установило, что Бондик организовал безосновательные правки к нормативным актам по ремонту на объекте аммиакопровода,
– пояснил журналист.
В частности, вместо использования бесплатного грунта, который залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывался подконтрольное ему частное предприятие.
"В результате государственное предприятие перечислило более 42,5 миллиона гривен за материал, в котором на самом деле не нуждалось", – отметил Лещенко.
Смотрите видеоблог "Честная политика" на 24 канале:
Что известно о Викторе Бондике
- Как пояснил Лещенко, он является братом бывшего юриста из команды беглого президента Виктора Януковича Валерия Бондика.
- Министерство экономического развития и торговли 15 июня 2016 года уволило Бондика с должности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также за невыполнение требований государственной финансовой инспекции.
- В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Виктору Бондику о подозрении в растрате им государственного имущества на сумму 2,3 миллиона гривен.