Це призвело до збитків 42,5 мільйони гривень для державного підприємства. Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".
Більше тут Гучна корупційна сага закінчилася: головні скандали Бондика, який нажився на державі
Він наголосив, що розташування Бондика зараз невідоме.
Слідство встановило, що Бондик організував безпідставні правки до нормативних актів щодо ремонту на об'єкті аміакопроводу,
– пояснив журналіст.
Зокрема, замість використання безплатного ґрунту, який залягає на місці трубопроводу, він розпорядився застосувати бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому приватне підприємство.
"У результаті державне підприємство перерахувало понад 42,5 мільйони гривень за матеріал, якого насправді не потребувало", – зазначив Лещенко.
Дивіться відеоблог "Чесна політика" на 24 каналі:
Що відомо про Віктора Бондика
- Як пояснив Лещенко, він є братом колишнього юриста з команди президента-втікача Віктора Януковича Валерія Бондика.
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі 15 червня 2016 року звільнило Бондика з посади директора ДП "Укрхімтрансаміак" у зв'язку з порушенням законодавства та обов'язків за контрактом, а також за невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
- У березні 2017 року Генеральна прокуратура України повідомила Віктору Бондику про підозру в розтраті ним державного майна на суму 2,3 мільйона гривень.