Це призвело до збитків 42,5 мільйони гривень для державного підприємства. Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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Він наголосив, що розташування Бондика зараз невідоме.

Слідство встановило, що Бондик організував безпідставні правки до нормативних актів щодо ремонту на об'єкті аміакопроводу,

– пояснив журналіст.

Зокрема, замість використання безплатного ґрунту, який залягає на місці трубопроводу, він розпорядився застосувати бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому приватне підприємство.

Довідка. "Укрхімтрансаміак" управляє українською частиною аміакопроводу Тольятті – Горлівка – Одеса. Загальна протяжність аміакопроводу – 2 418 кілометрів, на території України – 1 018 кілометрів.

"У результаті державне підприємство перерахувало понад 42,5 мільйони гривень за матеріал, якого насправді не потребувало", – зазначив Лещенко.

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