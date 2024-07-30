Последний бой воин принял в Донецкой области. О его гибели сообщили знакомые и собратья в соцсетях, пишет 24 Канал.

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На фронт воин ушел в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину

Погиб 47-летний Бондо Гагнидзе во время прямого столкновения с российскими военнослужащими. Против России воевать он пошел с первых дней полномасштабного вторжения.

Мой Бондо исчез. Он пал в бою, как герой. Он сражался до последней пули,

– говорится в заметке Вано Надирадзе в фейсбуке.

Он воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

На личной странице Бондо Гагнидзе люди вспоминают его искренними словами: называют самым крутым грузином и мужественным мужчиной.

"Герой – это слово, которое тебе подходит. Бондо бро", – написал один из комментаторов.

Редакция 24 Канала также выражает глубокие соболезнования семье и близким Бондо Гагнидзе. Вечная память Герою!