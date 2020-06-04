Президент Зеленский предложит МИД провести визовую либерализацию. Она будет касаться тех стран, граждане которых хотят посетить Украину с туристической целью.

Для кого могут отменить визы

Визы могут отменить, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии и Китая. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время рабочего визита в Каменец-Подольский, информирует 24 канал.

К теме Сколько потратили туристы в Украине за 2019 год: неожиданные цифры

Я дам задание, потому что это моя вертикаль – МИД. Мое предложение – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть,

– отметил президент.

Конкуренция за туристов после пандемии – жесткая

Зеленский отметил, что сейчас конкуренция за туристов – очень жесткая. Итак, если какая-то страна либерализует визовый режим, то следует поспешить сделать то же самое.

Из-за вспышки коронавируса, считает глава государства, популярней станет внутренний туризм. Однако главный акцент следует все же делать на поощрение иностранных путешественников к посещению Украины.

Не будем ждать какой-то "коронавирусной туристической инфекции", не будем ждать, что придет такое время и мы будем говорить: давайте что-то делать, потому что у нас нет туризма, наши замки никому не нужны, они не в очень хорошем состоянии. Это то, что у нас в медицине было и есть, но мы это ежедневно выравниваем,

– сказал Зеленский.

Сколько иностранные туристы потратили денег в Украине в 2019 году?За 2019 год иностранные туристы потратили в Украине 1,27 миллиарда евро. В общем нашу страну посетили 13,6 миллиона туристов из разных стран мира.