Президент Зеленський запропонує МЗС провести візову лібералізацію. Вона стосуватимуться тих країн, громадяни яких бажають відвідати Україну з туристичною метою.

Для кого можуть скасувати візи

Візи можуть скасувати, зокрема, для громадян арабських країн, Австралії, Нової Зеландії та Китаю. Про це Володимир Зеленський повідомив під час робочого візиту до Кам’янця-Подільського, інформує 24 канал.

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Я дам завдання, тому що це моя вертикаль – МЗС. Моя пропозиція – скасувати візи з того списку країн, громадяни яких хочуть до нас потрапити,

– зазначив президент.

Конкуренція за туристів після пандемії – жорстка

Зеленський наголосив, що зараз конкуренція за туристів – дуже жорстка. Отож, коли якась країна лібералізує візовий режим, то слід поспішити зробити те саме.

Через спалах коронавірусу, вважає глава держави, популярності набуде внутрішній туризм. Проте головний акцент слід все ж робити на заохоченні іноземних мандрівників до відвідин України.

Не будемо чекати якоїсь "коронавірусної туристичної інфекції", не будемо чекати, що прийде такий час і ми будемо казати: давайте щось робити, бо в нас немає туризму, наші замки нікому не потрібні, вони не в дуже гарному стані. Це те, що у нас було в медицині було і є, але ми це щодня вирівнюємо,

– сказав Зеленський.

Скільки іноземні туристи витратили грошей в Україні у 2019 році? За 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,27 мільярда євро. Загалом нашу країну відвідали 13,6 мільйона туристів з різних держав світу.