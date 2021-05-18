После короткой паники выяснилось, что они пришли якобы не к мэру, а двумя этажами ниже его квартиры, к соседям. Подробнее – в сюжете.

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В то же время сам Кличко сообщил, что имеет камеру наблюдения. Он видел, что сотрудники правоохранительных органов стучали в его дверь. "Случайно? У меня большие сомнения. Я считаю это давлением, психологическим давлением", – подчеркнул мэр.

Битва за Киев: победит ли Кличко

Причиной неслучайностей называют неподконтрольность мэра Офису Президента. Первая битва за Киев началась еще во времена, когда Банковую возглавлял Андрей Богдан. Даже готовили новый законопроект о столице, который должен был бы развязать руки, чтобы уволить Кличко с должности главы КГГА, оставив только городским главой.

Далее – небольшой конфликт был и с заместителем ОП Кириллом Тимошенко, впрочем, он быстро утих. И теперь разгорелся якбы, потому что Кличко снова прыгнул в лидерство и призвал городских глав "консолидировать усилия на национальном уровне", в обход тайных договоренностей с Банковой, которые, по словам экспертов, с большой вероятностью все же были.

Победит ли Кличко в битве за Киев: смотрите сюжет 24 канала

Теперь же Банковая прицельно бьет по имиджу Кличко, чтобы сбить амбиции – как версия. Ведь порой рейтинг доверия к бывшему боксеру даже выше президентского. Специалисты заверили, что на парламент Кличко точно нацелен, а после – может захотеть переехать и на Банковую.

Парламентские состоятся перед президентскими (выборами – 24 канал). Соответственно, фракции, которые зайдут, будут кандидатами в президенты. Мэром он уже был, все равно будет повышать ставки,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Во власти такую версию причин антикоррупционной войны в органах местной власти в столице всячески отрицают. Говорят, о киевских схемах не знают только ленивые, как и о "договорняках" в кабинетах как на улице Крещатике, 36, так и по коммунальным предприятиям.

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Стоит вспомнить только прожорливую смету "уставшего" Шулявского путепровода, где Кличко упрекали договоренностями с Максимом Микитасем, который сейчас на скамье подсудимых. А то, что так массово и кучей навалилось – это якобы случайность и совпадение.

"Были зарегистрированы уголовные дела по этим фактам, а теперь правоохранительные органы расследуют, кто именно причастен. Если ты работаешь прозрачно, ты должен быть заинтересован: если пришли к тебе охранники, то надо обеспечить полное содействие работе и затем показать всему городу", – считает народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Политический привкус борьбы

И в этом, как отметили специалисты, тоже есть своя правда. Не было бы точек коррупции, где вероятно засветился и Кличко – это не смогли бы использовать для атаки. Но вот время, когда дела, которые требовал возбудить давно сам мэр, вытянули, свидетельствует и о политическом привкусе борьбы.



В доме Кличко состоялись обыски / Фото КГГА

По словам эксперта по политике и местному развитию Александра Солонтая, не факт, что начал игру именно Зеленский. Это может быть кто-то из членов его команды.

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В борьбу с коррупцией в столице таким образом не верят, разве что воюют за руководящую верхушку этих схем. Впрочем, устранение Кличко из руководства КГГА пока "не на руку" самой Банковой:

во-первых, его нельзя законно уволить, ведь это не по Конституции;

во-вторых, именно должность городского главы сосредотачивает в себе и бюджеты, и руководство столицей, а она – выборная.

"Сначала обыски – потом договоренности. Какая сторона себя покажет сильнее и будет диктовать условия дальнейшего сосуществования. Все понимают, что они находятся на одной лодке и эта лодка – подводная", – сказал Давидюк. Ведь добровольно, как в свое время Леонид Черновецкий, Кличко заявление на отставку точно не напишет.