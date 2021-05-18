Но такая история не нова: она происходит еще с тех времен, когда фаворитом был не Андрей Ермак, а Андрей Богдан. Такое мнение в эфире высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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У Кличко увеличилось количество сторонников

Он напомнил, что Богдану удалось сменить руководителей всех регионов, кроме Киева из-за специфического законодательства и из-за того, что в то время Кличко "держал удар". С тех времен политик лишь окреп, в частности увеличилось количество его сторонников.

Поэтому позиция увольнять сейчас Кличко с должности главы КГГА непременно приведет к национальному политическому кризису и восстанию киевлян против Зеленского,

– отметил Солонтай.

По его словам, вполне понятно, что ближайшее время Кличко не уволят с действующей должности.

На мэра Киева может давить какая-то часть команды Зеленского

Понятно, как считает эксперт по политике, что на мэра Киева действительно давят, но говорить может не о Зеленском. "Сам Кличко говорит, что это Зеленский. Но ему все равно, делает ли это Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак или Олег Татаров. Для Кличко – это Зеленский", – сказал Солонтай.

Солонтай прокомментировал обыски у Кличко: смотрите видео

Несмотря на это, действующему мэру Киева удалось сохранить добрые и дружеские отношения с частью окружения президента Украины. "То есть это (обыски – 24 канал) делает часть окружения, которая имеет плохие отношения с теми фаворитами, которые в хороших отношениях с Кличко. Команда Зеленского неоднородна", – отметил эксперт.

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С чем связаны обыски у Кличко

Возможно, по мнению эксперта, "наезды на Кличко" связаны не с тем, чтобы сбить его с кандидата в президенты. А с тем, чтобы сбить его с должности главы КГГА, но перед этим попортить рейтинг, изменить симпатии и отношение киевлян.

Это вообще может быть не связано с президентскими амбициями и пребыванием на должности главы КГГА,

– отметил Солонтай.

По его словам, версий происходящего многовато. Причины обысков могут быть связаны:

с процессами перераспределения воздействий внутри команды Зеленского;

с вопросами подготовки национальной кампании. Ведь Зеленский до сих пор имеет много сторонников, которые верят, что он не начал борьбу с олигархами только из-за того, что был не готов и ему нужно было время.

Коротко об обысках у мэра Киева