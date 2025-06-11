Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова тайного агента СБУ в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также Сливал врагу данные об аэродромах: на Львовщине задержали очередного агента ФСБ

Как Украина ведет борьбу с госпредателями

Агент СБУ рассказал, что эксрегионал Владимир Сивкович сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

Сам агент СБУ работал под прикрытием и занимал должность водителя-помощника. Впоследствии ему удалось завоевать доверие Сивковича и собрать информацию о деятельности офиса под контролем российских спецслужб.

Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты,

– объяснил агент СБУ.

По его словам, также офис занимался ввозом в Украину специальной техники для скрытой записи.