Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова таємного агента СБУ в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Як Україна веде боротьбу з держзрадниками

Агент СБУ розповів, що ексрегіонал Володимир Сівкович співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

Сам агент СБУ працював під прикриттям та обіймав посаду водія-помічника. Згодом йому вдалось завоювати довіру Сівковича та зібрати інформацію про діяльність офісу, що перебував під контролем російських спецслужб.

Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти,

– пояснив агент СБУ.

За його словами, також офіс займався ввезенням в Україну спеціальної техніки для прихованого запису.

До того ж Сівкович передавав ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні – відстежував політичні рухи, течії та тенденції. Для цього проводилось багато соціологічних досліджень, результати яких фальсифікували у вигідному для Росії форматі.

Агент також розповів про роботу на Росію екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча. У 2022 році його особисто затримав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Зазначається, що Кулініч був топовим агентом Росії. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича у провалі масштабної операції, яку планували роками.

СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби,

– підкреслив агент СБУ.