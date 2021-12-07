Тем не менее Пентагон почему-то уверен, что причин для тревоги нет. Технологии, которые уже есть у США, позволят им защитится от вероятных угроз со стороны Поднебесной.

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При этом Штаты смогут наверстать упущенное и догнать Китай при помощи американских частных компаний.

Китай развивает космический потенциал

5 декабря в США прошел форум национальной обороны имени Рональда Рейгана. В нем приняли участие множество экспертов и руководителей американских ведомств в области космоса.

Одним из таких экспертов выступил заместитель начальника космических сил США генерал Дэвид Томпсон. Он заявил, что Китай развивает свой космический потенциал и технологии чуть ли не вдвое быстрее чем США, и к концу десятилетия может стать ведущей космической и военной силой в мире.



Китай развивает свой космический потенциал и технологии вдвое быстрее чем США / Фото Getty Images

Такая встревоженность американцев вполне оправдана. Ведь не так давно Китай провёл испытания своей гиперзвуковой ракеты, которая буквально обогнула всю планету.

Дело в том, что эта ракета движется в 5 раз быстрее скорости звука. Существующие радары попросту не способны ее обнаружить.

Особенную тревогу вызывает и тот факт, что эти ракеты можно легко оборудовать ядерными зарядами. Позднее похожую гиперзвуковую ракету, но уже с корабля, запустила Россия.

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При этом, согласно плану минобороны США, первые гиперзвуковые ракеты американского производства поступят на вооружение лишь к 2024 году.

Китай же активно занимается космосом:

развивает способы доставки грузов на орбиту;

запускает новые спутники;

собирается строить свой собственный аналог Международной космической станции.

Генерал Томпсон в таком отставании США видит совершенно простую причину – длительное отсутствие конкуренции.

Угроза Тайваню и экспансия в Африке

На фоне такого условного застоя в США Китай поверил в свои силы и потому лишь увеличивает частоту военных провокаций вокруг Тайваня. Американская разведка считает, что это своего рода репетиция перед реальным вторжением.



Китай увеличивает частоту военных провокаций вокруг Тайваня/ Фото Getty Images

При этом США уверяют, что любые попытки силой захватить Тайвань станут настоящей трагедией как для острова, так и для самого Китая.

Помимо угроз Тайваню, Китай начинает настоящую военную экспансию в Африке.

Китай собирается расположить свои военные базы на Атлантическом побережье. А это несет уже реальную угрозу США. Ведь в случае открытого конфликта Китай сможет там перевооружать и ремонтировать свои корабли.

Сенат США назвал расположение военных баз Китая у берегов Африки наибольшей угрозой нацбезопасности.

Обратите внимание! По информации американской разведки, Китай планирует обустроить военные базы в Экваториальной Гвинее. Возможное постоянное присутствие китайских кораблей вызвало тревогу в Пентагоне из-за угрозы восточному побережью США.

И это не удивительно, ведь те гиперзвуковые ракеты, которые Китай имеет уже сегодня, он сможет с легкостью расположить на кораблях. И через африканские базы уже почти вплотную подобраться к США.

Американские дипломаты пытаются отговорить региональные страны от такого явно опасного сотрудничества с Китаем.

Поддержка технологических гигантов

Несмотря на такие сложности, им все же удалось найти решение, как догнать и даже обогнать Китай в темпах развития технологий. Пока американские оборонные ведомства США в чем-то стояли на месте, частные компании развивались семимильными шагами.

Глава Пентагона Ллойд Остин поспешил всех успокоить, и заверил, что США смогут заручиться поддержкой своих технологических гигантов и использовать их методы развития для оборонных ведомств.

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Китай сейчас развивается очень стремительно и где-то ему действительно удается обгонять американцев в темпах роста. Но если учесть, что Штаты замедлились как раз из-за отсутствия глобальной конкуренции, такой вызов со стороны Китая лишь сыграет на руку американцам.