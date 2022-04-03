Виталий Кличко выразил слова благодарности в Консервативной партии Норвегии за присуждение ему этой премии.

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Кличко получил награду от депутатов в Норвегии

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина ведет героическую борьбу против российской агрессии, за право жить в свободной и демократической стране. В посте он добавил, что украинцы защищают не только свою землю и независимость, но и важные ценности для Европы:

мир,

свободу,

демократию.

Кличко получил премию в Норвегии: смотреть видео

Мы боремся за мир и стабильность во всей Европе,

– завершил свое обращение Кличко.

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