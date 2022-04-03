Віталій Кличко висловив слова подяки в Консервативній партії Норвегії за присудження йому цієї премії.

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Кличко отримав нагороду від депутатів у Норвегії

Крім того, він підкреслив, що зараз України веде героїчну боротьбу проти російської агресії, за право жити у вільній та демократичній країні. У пості він додав, що українці захищають не лише за свою землю та незалежність, але й важливі цінності для Європи:

мир,

свободу,

демократію.

Кличко отримав премію у Норвегії: дивитися відео

Ми боремося за мир і стабільність у всій Європі,

– завершив своє звернення Кличко.

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