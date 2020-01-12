Борьба с туристами: в Риме запретили продажу сувениров возле достопримечательностей

В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд вблизи популярных туристических достопримечательностей. Торговать ими теперь запрещено, в частности, возле Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяцца Навона.

Издание Express сообщает, что власти Рима пошли еще на один радикальный шаг, пытаясь бороться с массовым туризмом.

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Самые распространенные римские сувениры – фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки. Обычно, эти сувениры продаются дешевле, чем в других странах Западной Европы, и пользуются большим спросом у туристов.

По данным журналистов, владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом.

Что известно о туристическом буме в Риме

Рим давно страдает от огромного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников.

Серьезные штрафы предусмотрены: