Боротьба з туристами: у Римі заборонили продаж сувенірів біля визначних місць

У Римі заборонили продавати сувеніри, напої і фастфуд поблизу популярних туристичних визначних пам'яток. Торгувати ними тепер заборонено, зокрема, біля Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і П'яцца Навона.

Видання Express повідомляє, що влада Риму пішла ще на один радикальний крок, намагаючись боротися з масовим туризмом.

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Найпоширеніші римські сувеніри – фігурки Папи Римського, Колізею, шоломи гладіаторів, магніти та чарки. Зазвичай, ці сувеніри продаються дешевше, ніж в інших країнах Західної Європи, і користуються великим попитом у туристів.

За даними журналістів, власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом.

Що відомо про туристичним бум у Римі

Рим давно потерпає від величезної кількості туристів. Влада міста регулярно доповнює правила поведінки для мандрівників.

Серйозні штрафи передбачені: