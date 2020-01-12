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      Боротьба з туристами: у Римі заборонили продаж сувенірів біля визначних місць

      286 Читать новость на русском
      Туристи в Римі / pinterest.com

      У Римі заборонили продавати сувеніри, напої і фастфуд поблизу популярних туристичних визначних пам'яток. Торгувати ними тепер заборонено, зокрема, біля Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і П'яцца Навона.

      Видання Express повідомляє, що влада Риму пішла ще на один радикальний крок, намагаючись боротися з масовим туризмом.

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      Найпоширеніші римські сувеніри – фігурки Папи Римського, Колізею, шоломи гладіаторів, магніти та чарки. Зазвичай, ці сувеніри продаються дешевше, ніж в інших країнах Західної Європи, і користуються великим попитом у туристів.

      За даними журналістів, власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом.

      Що відомо про туристичним бум у Римі

      Рим давно потерпає від величезної кількості туристів. Влада міста регулярно доповнює правила поведінки для мандрівників.

      Серйозні штрафи передбачені:

      • за купання у фонтанах,
      • заборонено вилазити на них,
      • сидіти і лежати на сходинках,
      • штрафи за порушення сягують 450 євро.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Туристичний бізнес Подорожі
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