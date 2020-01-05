Амстердам ввів новий податок для туристів: скільки і за що треба платити
Амстердам вводить новий податок для туристів у 2020 році. Відтепер мандрівникам доведеться платити додатково по 3 євро за кожну ніч перебування в столиці Нідерландів.
Новий податок був введений з 1 січня. Він доповнить уже існуючий збір для гостей Амстердаму у розмірі 7% від вартості житла або номеру, пише The Telegraph.
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При цьому туристи, які користуються бронюваннями на Airbnb, платитимуть ще більше – 10% за ніч. Це найвищий податок для мандрівників у Європі.
Щороку Амстердам відвідує понад 17 мільйонів туристів. Населення самого міста значно менше – 1,1 мільйона осіб. Таким чином влада Амстердаму почала більше зосереджуватись не на привабленні нових туристів, а на управлінні потоків відвідувачів.
Щоб контролювати ситуацію з потоком гостей, нам потрібно діяти. Прийшов час зайнятися менеджментом цього напрямку, а не його просуванням,
– наголошує влада міста.
Амстердам / фото журналістки 24 каналу Анастасії Зазуляк
Найпопулярніші місця в Амстердамі для туристів:
- Канали Амстердама, по яких можна покататися на теплоході.
- Парк Кекенхоф – тюльпановий рай.
- Державний музей або Рейксмузей.
- Музей Ван Гога.
- Квартал Червоних ліхтарів.
До слова, у мерії Амстердама хочуть позбутися назви "Квартал червоних ліхтарів". Там вважають, що вона викликає неправильні асоціації – із інтим-послугами. Влада планує повернути історичну назву району "Де Валлен" або на "Центр міста".
Також влада Амстердама хоче закрити усі борделі у центрі міста з подальшим перенесенням їх в інші райони та заборонити традиційні для кварталу "Червоних ліхтарів" вуличні "вітрини" з жінками.
Вулиця Червоних ліхтарів в Амстердамі / фото з інстаграму
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