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      Амстердам ввел новый налог для туристов: сколько и за что надо платить

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      В Амстердаме ввели новый налог для туристов / somtoseeks.com

      Амстердам вводит новый налог для туристов в 2020 году. Теперь путешественникам придется платить дополнительно по 3 евро за каждую ночь пребывания в столице Нидерландов.

      Новый налог был введен с 1 января. Он дополнит уже существующий сбор для гостей Амстердама в размере 7% от стоимости жилья или номера, пишет The Telegraph.

      Интересное: Нидерланды навсегда отказались от названия Голландия: сколько это будет стоить

      При этом туристы, которые пользуются бронированием на Airbnb, будут платить еще больше – 10% за ночь. Это самый высокий налог для путешественников в Европе.

      Ежегодно Амстердам посещает более 17 миллионов туристов. Население самого города значительно меньше – 1,1 миллиона человек. Таким образом власти Амстердама стали больше сосредотачиваться не на привлечении новых туристов, а на управлении потоками посетителей.

      Чтобы контролировать ситуацию с потоком гостей, нам нужно действовать. Пришло время заняться менеджментом этого направления, а не его продвижением,
      – отмечают власти города.


      Амстердам / фото журналистки 24 канала Анастасии Зазуляк

      Самые популярные места в Амстердаме для туристов:

      • Каналы Амстердама, по которым можно покататься на теплоходе.
      • Парк Кёкенхоф – тюльпановый рай.
      • Государственный музей или Рейксмузей.
      • Музей Ван Гога.
      • Квартал Красных фонарей.

      К слову, в мэрии Амстердама хотят избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что она вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Власти планируют вернуть историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".

      Также власти Амстердама хотят закрыть все бордели в центре города с последующим переносом их в другие районы и запретить традиционные для квартала "красных фонарей" уличные "витрины" с женщинами.


      изУлица Красных фонарей в Амстердаме / фото с инстаграма

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости культуры Нидерланды Туристический бизнес Путешествия Налоги
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