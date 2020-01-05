Амстердам ввел новый налог для туристов: сколько и за что надо платить
Амстердам вводит новый налог для туристов в 2020 году. Теперь путешественникам придется платить дополнительно по 3 евро за каждую ночь пребывания в столице Нидерландов.
Новый налог был введен с 1 января. Он дополнит уже существующий сбор для гостей Амстердама в размере 7% от стоимости жилья или номера, пишет The Telegraph.
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При этом туристы, которые пользуются бронированием на Airbnb, будут платить еще больше – 10% за ночь. Это самый высокий налог для путешественников в Европе.
Ежегодно Амстердам посещает более 17 миллионов туристов. Население самого города значительно меньше – 1,1 миллиона человек. Таким образом власти Амстердама стали больше сосредотачиваться не на привлечении новых туристов, а на управлении потоками посетителей.
Чтобы контролировать ситуацию с потоком гостей, нам нужно действовать. Пришло время заняться менеджментом этого направления, а не его продвижением,
– отмечают власти города.
Амстердам / фото журналистки 24 канала Анастасии Зазуляк
Самые популярные места в Амстердаме для туристов:
- Каналы Амстердама, по которым можно покататься на теплоходе.
- Парк Кёкенхоф – тюльпановый рай.
- Государственный музей или Рейксмузей.
- Музей Ван Гога.
- Квартал Красных фонарей.
К слову, в мэрии Амстердама хотят избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что она вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Власти планируют вернуть историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".
Также власти Амстердама хотят закрыть все бордели в центре города с последующим переносом их в другие районы и запретить традиционные для квартала "красных фонарей" уличные "витрины" с женщинами.
изУлица Красных фонарей в Амстердаме / фото с инстаграма
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