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      Квартал красных фонарей в Амстердаме может исчезнуть

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      / Фото из соцсетей

      В мэрии Амстердама намерены избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что оно вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами.

      Амстердам откажется от использования термина "Квартал красных фонарей", сообщает NL Times.

      Это интересно: Секс-скандал в Нидерландах: хакер похитил данные о 250 000 клиентов Квартала красных фонарей

      Заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт отмечает, что привычное название исчезнет с городских указателей. Его заменят на историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".

      Еверхардт объяснил такое решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" является неудачным выбором для названия района. По его словам, он прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию.

      Зам-мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как памятку.

      Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее анонсировала радикальные изменения в работе известного квартала "Красных фонарей". По ее мнению, власть должна защитить работниц секс-индустрии, а также бороться с торговлей людьми. Однако сами секс-работницы выступают против предложенных изменений.

      Власть хочет:

      • закрытие всех борделей в центре города с последующим переносом их в другие районы;
      • запрет традиционных для квартала "Красных фонарей" уличных "витрин" с женщинами.

      Что такое Квартал красных фонарей?

      Это, как считают, отдельный район города (на самом деле в Амстердаме таких районов несколько), где легальной и защищенной является труд секс-работниц (изредка – секс-работников). Также там много заведений секс-индустрии: магазины, клубы со стриптизом, театры для взрослых и тому подобное. Название произошло от красных фонарей, которые вывешивали в окнах "домов разврата" в средневековье.

      Квартал Червоних ліхтарів
      Квартал красных фонарей/ Фото из соцсетей

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Путешествия Нидерланды
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