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      Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі може зникнути

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      Амстердам хоче позбутися "Кварталу червоних ліхтарів" / Фото з соцмереж

      У мерії Амстердама мають намір позбутися від назви "Квартал червоних ліхтарів". Там вважають, що вона викликає неправильні асоціації – із інтим-послугами.

      Амстердам відмовиться від використання терміну "Квартал червоних ліхтарів", повідомляє NL Times.

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      Заступник мера міста з питань туризму Віктор Еверхардт зазначає, що звична назва зникне з міських покажчиків. Її замінять на історичну назву району "Де Валлен" або на "Центр міста".

      Еверхардт пояснив таке рішення тим, що термін "Квартал червоних ліхтарів" є невдалим вибором для назви району. За його словами, він міцно асоціюється з наданням сексуальних послуг і має неправильну конотацію.

      Заступник мера зазначив, що місту не слід просувати сферу інтимних послуг як пам'ятку.

      Мер Амстердама Фемке Халсема раніше анонсувала радикальні зміни у роботі відомого кварталу "Червоних ліхтарів". На її думку, влада повинна захистити працівниць секс-індустрії, а також боротися з торгівлею людьми. Однак самі секс-працівниці виступають проти запропонованих змін.

      Влада хоче: 

      • закриття усіх борделів у центрі міста з подальшим перенесенням їх в інші райони;
      • заборона традиційних для кварталу "Червоних ліхтарів" вуличних "вітрин" із жінками.

      Що таке Квартал червоних ліхтарів?

      Це, як вважають, окремий район міста (насправді в Амстердамі таких районів декілька), де легальною та захищеною є праця секспрацівниць (зрідка – секспрацівників). Також там загалом багато закладів секс-індустрії: магазини, клуби зі стриптизом, театри для дорослих тощо. Назва походить від червоних ліхтарів, які вивішували у вікнах "будинків розпусти" в середньовіччі.
       

      Квартал Червоних ліхтарів
      Квартал червоних ліхтарів/ Фото з соцмереж

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Нідерланди Подорожі
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