Жорсткі реформи в Амстердамі: чи зникне квартал Червоних ліхтарів

Мер Амстердама Фемке Халсема анонсувала радикальні зміни у роботі відомого кварталу "Червоних ліхтарів". На її думку, влада повинна захистити працівниць секс-індустрії, а також боротися з торгівлею людьми. Однак самі секс-працівниці виступають проти запропонованих змін.

Що пропонує влада

Фемке Халсема повідомила про кілька можливих сценаріїв, які наразі розглядає міська рада, повідомили "ББС Україна".

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Основними можливими нововведеннями є:

• закриття усіх борделів у центрі міста з подальшим перенесенням їх в інші райони;

• заборона традиційних для кварталу "Червоних ліхтарів" вуличних "вітрин" із жінками.

За словами Фемке Халсеми, усі ці кроки будуть направлені, зокрема, на боротьбу з торгівлею людьми, а також із туристами, які подекуди поводять себе нахабно і знущаються з працівниць кварталу "Червоних ліхтарів". Тому влада хоче створити у місті відокремлену "еротичну зону". Водночас мер зауважила, що про заборону проституції не йдеться.

Думаю, багато жінок, що там працюють, відчувають себе приниженими та висміяними – це одна з причин, чому ми думаємо про запровадження змін,

– пояснила Халсема.

Якщо запропоновані ініціативи затвердять, то це будуть наймасштабніші зміни у роботі секс-індустрії Амстердама за кілька десятиліть.



Мер Амстердама Фемке Халсема

Як відреагували секс-працівниці

Однак жінки, що працюють у кварталі "Червоних ліхтарів", наголосили, що робота в "вітринах" у центрі міста дає їм змогу відчувати себе у більшій безпеці. Деякі працівниці навіть відверто побоюються переїзду в інші райони, які не так ретельно охороняються поліцією. Крім того вони вважають, що замість вигнання секс-працівниць із центру міста, влада мала б краще слідкувати за поведінкою туристів.

Що відомо про квартал "Червоних ліхтарів"?Квартал з червоними ліхтарями став справжньою родзинкою Амстердаму. Там активно розвивається секс-індустрія, а сам квартал насичений секс-шопами, стрип-клубами та театрами для дорослих. До слова, у Нідерландах проституція легалізована давно, а діяльність працівниць секс-індустрії регулюють спеціалізовані закони, нарівні з вивезенням сміття та виплатою зарплат бюджетникам.





Квартал "Червоних ліхтарів"

Варто додати, що з 1 січня 2020 року влада Амстердама закриває знаменитий квартал "Червоних ліхтарів" для екскурсій. Так хочуть наголосити, що працівники секс-індустрії не є туристичною пам'яткою і до них треба ставитися з повагою.