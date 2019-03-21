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      Секс-працівниці – не туристична пам'ятка: у кварталі "Червоних ліхтарів" заборонять екскурсії

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      Квартал "Червоних ліхтарів"
      Квартал "Червоних ліхтарів" / wikiway.com

      З 1 січня 2020 року влада Амстердама закриває знаменитий квартал "Червоних ліхтарів" для екскурсій. Так хочуть наголосити, що працівники секс-індустрії не є туристичною пам'яткою і до них треба ставитися з повагою.

      Дві основні мети, які переслідує місцева влада – захистити секс-працівниць та розвантажити центр міста. Обмеження для туристів вже запроваджували у 2018 році. Тоді гіди мали оформлювати документи на екскурсійну групу, чітко визначили кількість її членів та заборонили нічні екскурсії, пише The Guardian

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      Під заборону, яка набуває чинності з 1 січня, підпадають як платні, так безкоштовні і екскурсії, які, на думку влади, мають "ефект магніту" щодо кількості відвідувачів.

      "У наш час вже неприпустимо розглядати працівників секс-бізнесу як туристичний об'єкт", – прокоментував радник голови міста Удо Кок.

      Що таке квартал "Червоних ліхтарів"? Це район Амстердама, в якому активно розвивається секс-індустрія. Квартал насичений секс-шопами, стрип-клубами, театрами для дорослих. А назву квартал отримав, бо мало не кожний заклад підсвічується червоними ліхтарями.


      Квартал "Червоних ліхатрів"

      Зокрема, боротимуться з туристистичними потоками, які спричиняють незручності місцевим, й в інших історичних частинах міста. Кількість туристів у групових екскурсіях зменшать до 15, які будуть зобов'язані дотримуватись суворих правил, а гіди повинні отримати дозвіл міської ради та пройти перевірку якості обслуговування. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Нідерланди
      Джерело: 24 Канал
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