Секс-работницы – не достопримечательность: в квартале "красных фонарей" запретят экскурсии

С 1 января 2020 года власти Амстердама закрывают знаменитый квартал "Красных фонарей" для экскурсий. Так хотят подчеркнуть, что работники секс-индустрии не являются туристической достопримечательностью и к ним надо относиться с уважением.

Две основные цели, которые преследует местная власть – защитить секс-работниц и разгрузить центр города. Ограничения для туристов уже вводили в 2018 году. Тогда гиды должны были оформлять документы на экскурсионную группу, четко определили количество ее членов и запретили ночные экскурсии, пишет The Guardian.

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Под запрет, который вступает в силу с 1 января, подпадают как платные, так бесплатные и экскурсии, которые, по мнению властей, имеют "эффект магнита" по количеству посетителей.

"В наше время уже недопустимо рассматривать работников секс-бизнеса как туристический объект", – прокомментировал советник главы города Удо Кок.

Что такое квартал "Красных фонарей"?​ Это район Амстердама, в котором активно развивается секс-индустрия. Квартал насыщен секс-шопами, стрип-клубами, театрами для взрослых. А название квартал получил, потому что почти каждое заведение подсвечивается красными фонарями.





Квартал "Красных фонарей"

В частности, будут бороться с туристическими потоками, которые доставляют неудобства местным, и в других исторических частях города. Количество туристов в групповых экскурсиях уменьшат до 15, которые будут обязаны соблюдать строгие правила, а гиды должны получить разрешение городского совета и пройти проверку качества обслуживания.