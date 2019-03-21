13:33
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Секс-работницы – не достопримечательность: в квартале "красных фонарей" запретят экскурсии

      90 Читати новину українською
      Квартал "Красных фонарей"
      Квартал "Красных фонарей" / wikiway.com

      С 1 января 2020 года власти Амстердама закрывают знаменитый квартал "Красных фонарей" для экскурсий. Так хотят подчеркнуть, что работники секс-индустрии не являются туристической достопримечательностью и к ним надо относиться с уважением.

      Две основные цели, которые преследует местная власть – защитить секс-работниц и разгрузить центр города. Ограничения для туристов уже вводили в 2018 году. Тогда гиды должны были оформлять документы на экскурсионную группу, четко определили количество ее членов и запретили ночные экскурсии, пишет The Guardian.

      Читайте также: У меня муж украл секс-игрушку, сел на "бляхи" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа

      Под запрет, который вступает в силу с 1 января, подпадают как платные, так бесплатные и экскурсии, которые, по мнению властей, имеют "эффект магнита" по количеству посетителей.

      "В наше время уже недопустимо рассматривать работников секс-бизнеса как туристический объект", – прокомментировал советник главы города Удо Кок.

      Что такое квартал "Красных фонарей"?​ Это район Амстердама, в котором активно развивается секс-индустрия. Квартал насыщен секс-шопами, стрип-клубами, театрами для взрослых. А название квартал получил, потому что почти каждое заведение подсвечивается красными фонарями.


      Квартал "Красных фонарей"

      В частности, будут бороться с туристическими потоками, которые доставляют неудобства местным, и в других исторических частях города. Количество туристов в групповых экскурсиях уменьшат до 15, которые будут обязаны соблюдать строгие правила, а гиды должны получить разрешение городского совета и пройти проверку качества обслуживания.

      blog_ava
      На похоронах с Юлией Началовой в Москве прощаются звезды: видео и фото
      сегодня
      2521
      Теги: Нидерланды
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      сегодня , 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      Оксана Вербіцька 28
      10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      сегодня , 12:30 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      52
      Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      сегодня , 12:00 Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      Олексій Чибісов 1768
      Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      сегодня , 11:26 Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      Настя Сукач 1436
      Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      сегодня , 10:30 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      Уляна Корицька 1386
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук