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      Нідерланди назавжди відмовилися від назви Голландія

      318 Читать новость на русском
      Нідерланди / pinterest.ru

      З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використовувати слово Голландія для назви держави.

      З 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди", повідомляє NOS.

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      Чому Нідерланди відмовилися від назви Голландія?

      У МЗС Нідерландів пояснили, що це зробили для формування уніфікованого національного бренду.

      Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну,
      – наголосили у МЗС Нідерландів.

      Зауважимо, що в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом:

      • на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року;
      • під час Олімпійських ігор в Токіо.

      Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.

      Що відомо про назви Голландія та Нідерланди?Північна та Південна Голландія – провінції на західному узбережжі Нідерландів. З 10 до 16 століття Голландія була одним політичним об'єднаним утворенням. До 17 століття це була частина тодішньої Голландської республіки, яка домінувала.

      Королівство Нідерландів виникло після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо 1815 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Нідерланди Новини Спорту Євробачення 2020
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