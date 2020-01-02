Нідерланди назавжди відмовилися від назви Голландія

З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використовувати слово Голландія для назви держави.

З 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди", повідомляє NOS.

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Чому Нідерланди відмовилися від назви Голландія?

У МЗС Нідерландів пояснили, що це зробили для формування уніфікованого національного бренду.

Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну,

– наголосили у МЗС Нідерландів.

Зауважимо, що в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом:

на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року;

під час Олімпійських ігор в Токіо.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.

Що відомо про назви Голландія та Нідерланди?Північна та Південна Голландія – провінції на західному узбережжі Нідерландів. З 10 до 16 століття Голландія була одним політичним об'єднаним утворенням. До 17 століття це була частина тодішньої Голландської республіки, яка домінувала.



Королівство Нідерландів виникло після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо 1815 року.