Нідерланди назавжди відмовилися від назви Голландія
З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використовувати слово Голландія для назви держави.
З 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди", повідомляє NOS.
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Чому Нідерланди відмовилися від назви Голландія?
У МЗС Нідерландів пояснили, що це зробили для формування уніфікованого національного бренду.
Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну,
– наголосили у МЗС Нідерландів.
Зауважимо, що в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом:
- на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року;
- під час Олімпійських ігор в Токіо.
Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.
Що відомо про назви Голландія та Нідерланди?Північна та Південна Голландія – провінції на західному узбережжі Нідерландів. З 10 до 16 століття Голландія була одним політичним об'єднаним утворенням. До 17 століття це була частина тодішньої Голландської республіки, яка домінувала.
Королівство Нідерландів виникло після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо 1815 року.