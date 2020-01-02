Нидерланды навсегда отказались от названия Голландия

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства.

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", сообщает NOS.

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Почему Нидерланды отказались от названия Голландия?

В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну,

- отметили в МИД Нидерландов.

Заметим, что в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом:

на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года;

во время Олимпийских игр в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Что известно о названиях Голландия и Нидерланды?

Северная и Южная Голландия – провинции на западном побережье Нидерландов. С 10 до 16 века Голландия была одним объединенным политическим образованием. До 17 века это была часть тогдашней Голландской республики, которая доминировала.



Королевство Нидерландов возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо 1815 года.