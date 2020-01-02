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      Нидерланды навсегда отказались от названия Голландия

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      Нидерланды / pinterest.ru

      С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства.

      С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", сообщает NOS.

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      Почему Нидерланды отказались от названия Голландия?

      В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

      Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну,
      - отметили в МИД Нидерландов.

      Заметим, что в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом:

      • на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года;
      • во время Олимпийских игр в Токио.

      Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

      Что известно о названиях Голландия и Нидерланды?
      Северная и Южная Голландия – провинции на западном побережье Нидерландов. С 10 до 16 века Голландия была одним объединенным политическим образованием. До 17 века это была часть тогдашней Голландской республики, которая доминировала.

      Королевство Нидерландов возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо 1815 года.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Спорта Новости политики Евровидение 2020 Нидерланды
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