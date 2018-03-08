Борьба за книжные полки Генпрокуратура взялась за Минкульт

Министерство культуры провело тендер на приобретение книг для публичных библиотек. Потратили 50 миллионов гривен на современную украинскую литературу. Вдруг оказалось, что результаты тендера не всем нравятся. Издатели, которые проиграли конкурс, пожаловались на его непрозрачность. И теперь Генеральная прокуратура проводит обыски и изымает из библиотек закуплены книги.

В ГПУ публично ситуацию не комментируют. Во время обысков объяснили только, что открыли уголовное производство относительно вероятного сговора издателей и государственных служащих во время проведения тендера.

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В этом году Министерство культуры закупило в публичные библиотеки более сотни наименований книг – до пяти тысяч экземпляров каждого. На это потратили почти 50 миллионов гривен. Книги распределили между библиотеками.

К слову, досталось и парламентской читальне имени Ярослава Мудрого. Чтобы попасть в эту библиотеку, надо выиграть большой государственный конкурт. Тендер проводится ежегодно. Однако из сотен или даже тысяч наименований выбирают лишь единицы.

В 2017-м конкуренция на конкурсе была немалая. Восемь книг на место. Народный депутат Борислав Береза ​​возглавлял комиссию, которая рекомендовала книги к приобретению. Говорит, издатели не просто боролись за госзаказ, а пытались дискредитировать друг друга.

Были недовольны, всегда есть недовольные. Каждый год мы видим одно и то же. Потому что каждое издательство считает, что именно у него самые красивые книги,

– отметил глава экспертного совета по отбору книг Борислав Береза.

Однако после комиссии решали сами библиотеки. Они составили список победителей. И им недовольны те, кто проиграл, считают издатели. У победителей провели обыски. Из парламентской библиотеки изъяли закупленные государством этого года книги. В постановлении, которое предъявили издателям, говорится, что "производство открыто по двум статьям – покушение на преступление и присвоение и растрата государственного имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Впрочем, сам заказчик – Министерство культуры – не комментирует скандал с приобретением книг. Есть только официальное сообщение на сайте об удачном конкурсе. На официальный запрос 24 Канала ведомство Евгения Нищука не ответило.