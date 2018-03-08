Боротьба за книжкові полиці: Генпрокуратура взялася за Мінкульт

Міністерство культури провело тендер на придбання книжок для публічних бібліотек. Витратили 50 мільйонів гривень на сучасну українську літературу. Аж тут виявилося, що результати тендеру не всім до вподоби. Видавці, які програли конкурс, поскаржилися на його непрозорість. І тепер Генеральна прокуратура проводить обшуки та вилучає з бібліотек закуплені книги.

В ГПУ публічно ситуацію не коментують. Під час обшуків пояснили лише, що відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної змови видавців і державних службовців підчас проведення тендеру.

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Цього року Міністерство культури закупило до публічних бібліотек більше сотні найменувань книжок – до п'яти тисяч екземплярів кожного. На це витратили майже 50 мільйонів гривень. Книжки розподілили між бібліотеками.

До слова, дісталося і парламентській читальні імені Ярослава Мудрого. Аби потрапити до цієї бібліотеки, треба виграти неабиякий державний конкурс. Тендер проводять щорічно. Однак з сотень або й тисяч найменувань обирають лише одиниці.

У 2017-ому конкуренція на конкурсі була чимала. Вісім книжок на місце. Народний депутат Борислав Береза очолював комісію, яка рекомендувала книжки до придбання. Каже, видавці не просто змагалися за держзамовлення, а намагалися дискредитувати одне одного.

Були невдоволені, завжди є невдоволені. Кожного року ми бачимо одне і те ж. Тому що кожне видавництво вважає, що саме в нього найгарніші книжки,

– зазначив голова експертної ради з відбору книг Борислав Береза.

Однак після комісії вирішували самі бібліотеки. Вони склали список переможців. І ним невдоволені ті, хто програв, вважають видавці. У переможців провели обшуки. З парламентської бібліотеки вилучили закуплені державою цього року книжки. В ухвалі, яку пред'явили видавцям, йдеться, що "провадження відкрито за двома статтями – замах на злочин та привласнення і розтрата державного майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Втім, сам замовник – Міністерство культури – не коментує скандал із придбанням книжок. Є лише офіційне повідомлення на сайті про вдалий конкурс. На офіційний запит 24 Каналу відомство Євгена Нищука не відповіло.