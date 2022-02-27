Владимира Арнаута ранили российские оккупанты в Новой Каховке. Мужчина записал видео, где призывает украинцев стоять до конца перед российским нашествием.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
На видео Арнаут показывает ранение и говорит, что ему недолго осталось.
Меня ранили. Видимо, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!
– сказал Владимир Арнаут.
Заммэра вовремя оказали помощь – он выжил и записал новое обращение.
Все хорошо. Ранили, сделали операцию, выжил,
– сказал он.