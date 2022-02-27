Володимира Арнаута поранили російські окупанти у Новій Каховці. Чоловік записав відео, де закликає українців стояти до кінця перед російською навалою.
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На відео Арнаут показує своє поранення та каже, що йому недовго лишилося.
Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!
– сказав Володимир Арнаут.
Заступнику мера вчасно надали допомогу – він вижив та записав нове звернення.
Все добре. Поранили, зробили операцію, вижив,
– сказав він.