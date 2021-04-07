Осторожно, но необратимо, – Джонсон сразу после локдауна планирует в паб на пиво
В Великой Британии активно готовятся к выходу из локдауна, который запланирован на 12 апреля. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уже с нетерпением ждет пинту пива, которую хочет выпить в пабе.
Источник:Independent
Глава британского правительства призвал граждан даже после выхода из локдауна не забывать об осторожности и соблюдать эпидемических норм.
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Постепенное ослабление карантина является следующим этапом "дорожной карты" Британии на пути выхода из пандемии. Джонсон просит людей быть осторожными, ведь даже в условиях активной вакцинации населения может произойти прирост новых больных.
В то же время он выразил убеждение, что выход из локдауна и переход к следующему этапу – вполне оправдан последними данным о заболевании в стране.
А в понедельник, 12 апреля, я сам пойду в паб – и осторожно, но необратимо подниму пинту пива к губам,
– поделился планами премьер.
К слову, сам Борис Джонсон еще в 2020 году переболел коронавирусом в довольно тяжелой форме – его подключали к аппарату ИВЛ. Уже в середине марта 2021 он публично вакцинировался британским препаратом AstraZeneca.
Коротко о коронавирусе в Британии:
- Великая Британия едва ли больше всех в Европе пострадала от пандемии. За все время здесь зафиксировали 4,3 миллиона случаев (среди европейских государств больше только в России и Франции).
- В то же время смертность здесь самая высокая в Европе – с марта 2020 году из-за болезни умерли более 126 тысяч человек.
- Но в последние дни на фоне активной вакцинации распространение болезни в Великой Британии идет на спад. В последние 2 недели ежесуточно фиксируют менее 100 смертей в сутки.
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