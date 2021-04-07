В Великой Британии активно готовятся к выходу из локдауна, который запланирован на 12 апреля. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уже с нетерпением ждет пинту пива, которую хочет выпить в пабе.

Глава британского правительства призвал граждан даже после выхода из локдауна не забывать об осторожности и соблюдать эпидемических норм.

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Постепенное ослабление карантина является следующим этапом "дорожной карты" Британии на пути выхода из пандемии. Джонсон просит людей быть осторожными, ведь даже в условиях активной вакцинации населения может произойти прирост новых больных.

В то же время он выразил убеждение, что выход из локдауна и переход к следующему этапу – вполне оправдан последними данным о заболевании в стране.

А в понедельник, 12 апреля, я сам пойду в паб – и осторожно, но необратимо подниму пинту пива к губам,

– поделился планами премьер.

К слову, сам Борис Джонсон еще в 2020 году переболел коронавирусом в довольно тяжелой форме – его подключали к аппарату ИВЛ. Уже в середине марта 2021 он публично вакцинировался британским препаратом AstraZeneca.

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