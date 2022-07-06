Министропад

Вчера, с разницей в 10 минут, ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. После них уволились еще несколько чиновников, низших по рангу. Здесь важно отметить – глава Минфина в британской иерархии чиновников – второй по важности после премьера член Кабинета.

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Незаменимых нет, и Джонсон в тот же день закрыл вакансии. Министр образования Надхим Захави был назначен главой Минфина (представляете у нас такое?), а новым главой британского Минздрава стал Стив Барклай, до этого занимавший пост главы администрации премьер-министра. Казалось бы все, но нет. Это Британия, крошка.

Уходя министры наговорили разного. Кстати, они друзья – Сунак и Джавид – и фанаты "Звездных войн". Оба соглашались с налоговой политикой Джонсона, но в своих заявлениях акцент они сделали не на этом.

Ребята ткнули пальцем в родничок Джонсона – мораль и поведение. Сунак заявил, что ушел в отставку, потому что высокие стандарты в политике "достойны того, чтобы за них бороться", и что "мы не можем продолжать в том же духе". Джавид сказал, что британский народ имеет право "ждать честности от своего правительства" и что Консервативная партия "больше, чем каждый из нас".

Черная полоса для Джонсона

Напомню, и месяца не прошло, как более 40% однопартийцев Джонсона проголосовали за устранение его с должности лидера и, следовательно, с должности премьер-министра Великобритании.

Как отмечает британский The Economist, "немногие премьер-министры могут пережить такой двойной удар (имеется в виду отставка двух министров – 24 канал), особенно после избиений, которые потерпел Джонсон в последние месяцы. Как долго он будет у власти, никто не знает, но его авторитет катастрофически быстро тает.

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По действующим правилам тот вотум доверия, который он получил в мае, в течение года защищает Бориса Джонсона от смещения. Но угроза его отставки велика. В первую очередь потому, что он может уйти в отставку сам. Да, №10 не собирается этого делать, о чем было заявлено неоднократно, в том числе и в последние дни.

Но есть традиции. И речь снова о Комитете 1922 года. Не буду повторно рассказывать, кто это. Для краткости назовем их "умом, честью и совестью партии". Возглавляет его сейчас сэр Грэм Брейди. The Times напоминает, что именно он в 2019 году посетил премьер Терезу Мэй и сообщил, что она потеряла доверие партии и ее время прошло, хотя всего за шесть месяцев до этого она получила вотум доверия. Так может произойти и в этот раз.

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