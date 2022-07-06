Міністропад

Учора, з різницею в 10 хвилин, пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджід Джавід. Після них звільнилися ще кілька чиновників, нижчих за рангом. Тут важливо зауважити – голова Мінфіну в британській чиновницькій ієрархії – другий за важливістю після прем'єра член Кабінету.

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Незамінних немає, і Джонсон того ж дня закрив вакансії. Міністр освіти Надхім Захаві був призначений головою Мінфіну (уявляєте у нас таке?), а новим головою британського Мінохорониздоров'я став Стів Барклай, який до цього обіймав посаду голови адміністрації прем'єр-міністра. Здавалося б усе, але ні. Це Британія, крихітко.

Йдучи міністри наговорили різного. До речі, вони друзі – Сунак та Джавід – та фанати "Зоряних війн". Обидва погоджувалися з податковою політикою Джонсона, але у своїх заявах акцент вони зробили не на цьому.

Хлопці тицьнули пальцем у "тім'ячко" Джонсона – мораль і поведінку. Сунак заявив, що пішов у відставку, тому що високі стандарти в політиці "варті того, щоб за них боротися", і що "ми не можемо продовжувати в тому ж дусі". Джавід сказав, що британський народ має право "чекати чесності від свого уряду" і що Консервативна партія "більша, ніж кожен із нас".

Чорна смуга для Джонсона

Нагадаю, і місяця не минуло, як понад 40% однопартійців Джонсона проголосували за те, щоб усунути його з посади лідера і, отже, з посади прем'єр-міністра Великобританії.

Як зазначає британський The Economist, "небагато прем'єр-міністрів можуть пережити такий подвійний удар (мається на увазі відставка двох міністрів – 24 канал), особливо після побиттів, яких зазнав Джонсон в останні місяці. Як довго він буде при владі, ніхто не знає. Але його авторитет катастрофічно швидко тане.

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За чинними правилами, той вотум довіри, який він отримав у травні, протягом року захищає Бориса Джонсона від зняття з посади. Але загроза його відставки є великою. Насамперед тому, що він може піти у відставку сам. Так, №10 не збирається цього робити, про що було заявлено неодноразово, зокрема й останніми днями.

Але є традиції. І мова знову про Комітет 1922. Не буду повторно розповідати, хто це. Для стислості назвімо їх "розумом, честю та совістю партії". Очолює його зараз сер Грем Брейді. The Times нагадує, що саме він у 2019 році відвідав прем'єрку Терезу Мей і повідомив, що вона втратила довіру партії та її час минув, хоча всього за шість місяців до цього вона отримала вотум довіри. Так може статися і цього разу.

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