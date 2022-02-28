Соответствующие кадры обнародовала в сети украинка Ольга Муха, живущая в Лондоне. По ее словам, политик посетил украинскую церковь в воскресенье, 27 февраля.

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Джонсон обратился к украинцам после службы

Как уточнили местные СМИ, глава британского правительства пришел в католический собор Святого Семейства в районе Мейфер. Выступая перед украинцами после службы, он подчеркнул, что Путин непременно потерпит неудачу. Политик назвал российское вторжение в Украину "катастрофой".

Ему не удастся разгромить Украину. И мы, в Великобритании, сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить такой результат,

– сказал Джонсон.

Ранее британский премьер-министр вывесил над своей резиденцией на Даунинг-стрит флаг Украины. В день, когда Россия напала на наше государство, он подчеркнул, что эта "отвратительная и варварская авантюра Путина" должна потерпеть крах.

Джонсон обратился к верующим в церкви: смотрите видео

Джонсон в украинской церкви в Лондоне: смотрите видео





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