Об этом сообщили на официальной странице Джонсона в твиттере 25 февраля. В ведомстве добавили фотофакт в подтверждение своих слов.
К теме Еще раз поддержали: Вера Фармига и Кэтрин Винник снова говорят слова поддержки украинцам
Флаг Украины в Великобритании
На Даунинг-стрит в Лондоне расположена резиденция премьера Бориса Джонсона. В знак поддержки Украины британцы вывесили сине-желтый флаг.
Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины,
– заявили у Джонсона.
Отметим, что Великобритания – один из международных партнеров Украины, который поддерживает нас не только словами, но и действиями. Утром Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Владимиром Зеленским.
Украинский флаг взвился в Великобритании / Фото @10downingstreet
Санкции против России и Беларуси
Глава Украины рассказал Джонсону о последних событиях на линии фронта. В частности об обстрелах Киева и других городов ракетами со стороны российских оккупантов.
Британцы и в дальнейшем пообещали поддерживать Украину. Отметим, что 24 февраля вечером Борис Джонсон объявил санкции против России и Беларуси. Речь идет о заморозке активов ВТБ банка и исключении российских банков из финансовой системы Британии.
Кроме этого, под санкции попали:
- государственные и частные компании России;
- российский "Аэрофлот";
- граждане страны, которым ограничили суммы, которые можно разместить на депозит в Британии.
Аналогичные действия планируют применить против Беларуси за ее роль в агрессии против Украины.
Текст публикации в Твиттере:
"Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит.
Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины".