Об этом сообщили на официальной странице Джонсона в твиттере 25 февраля. В ведомстве добавили фотофакт в подтверждение своих слов.

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Флаг Украины в Великобритании

На Даунинг-стрит в Лондоне расположена резиденция премьера Бориса Джонсона. В знак поддержки Украины британцы вывесили сине-желтый флаг.

Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины,

– заявили у Джонсона.

Отметим, что Великобритания – один из международных партнеров Украины, который поддерживает нас не только словами, но и действиями. Утром Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Владимиром Зеленским.



Украинский флаг взвился в Великобритании / Фото @10downingstreet

Санкции против России и Беларуси

Глава Украины рассказал Джонсону о последних событиях на линии фронта. В частности об обстрелах Киева и других городов ракетами со стороны российских оккупантов.

Британцы и в дальнейшем пообещали поддерживать Украину. Отметим, что 24 февраля вечером Борис Джонсон объявил санкции против России и Беларуси. Речь идет о заморозке активов ВТБ банка и исключении российских банков из финансовой системы Британии.

Кроме этого, под санкции попали:

государственные и частные компании России;

российский "Аэрофлот";

граждане страны, которым ограничили суммы, которые можно разместить на депозит в Британии.

Аналогичные действия планируют применить против Беларуси за ее роль в агрессии против Украины.

Текст публикации в Твиттере:

"Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит.

Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины".