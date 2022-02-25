Про це повідомили на офіційній сторінці Джонсона у твітері 25 лютого. У відомстві додали фотофакт на підтвердження своїх слів.
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Прапор України у Великій Британії
На Даунінг-стріт у Лондоні розташована резиденція прем'єра Бориса Джонсона. На знак підтримки України британці вивісили синьо-жовтий стяг.
Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України,
– заявили у Джонсона.
Зазначимо, що Велика Британія – один із міжнародних партнерів України, який підтримує нас не лише словами, а й діями. Зранку Борис Джонсон поспілкувався телефоном із президентом Володимиром Зеленським.
Український прапор замайорів у Великій Британії / Фото @10DowningStreet
Санкції проти Росії й Білорусі
Глава України розповів Джонсону про останні події на лінії фронту. Зокрема про обстріли Києва та інших міст ракетами з боку російських окупантів.
Британці й надалі пообіцяли підтримувати Україну. Зазначимо, що 24 лютого ввечері Борис Джонсон оголосив санкції проти Росії та Білорусі. Мовиться про замороження активів ВТБ банку та виключення російських банків з фінансової системи Британії.
Окрім цього, під санкції потрапили:
- державні та приватні компанії Росії;
- російський "Аерофлот";
- громадяни країни, яким обмежили суми, котрі можна розмістити на депозит у Британії.
Аналогічні дії планують застосувати проти Білорусі за її роль в агресії проти України.
Текст публікації у твітері:
"Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт.
Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України".