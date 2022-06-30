Зеленский хочет отбросить Россию к границам до 24 февраля

Соответствующее заявление сделал британский премьер Борис Джонсон на саммите НАТО. Он ответил на заявление президента Владимира Зеленского, который при обращении к лидерам G7 заявил, что война в Украине должна закончиться до конца 2022 года.

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Борис Джонсон напомнил, что в июне осуществил необъявленный визит в Киев и только после этого начался ряд саммитов с участием мировых лидеров. Глава правительства Великобритании пояснил, что цель его визита в Украину заключалась в том, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти.

И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И потому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась,

– сказал Джонсон.

Лидер Британии поддержал то, что Украине нужно поставлять новое вооружение. В частности, реактивные системы залпового огня, "имеющие особое значение".

Важно. В начале июня Великобритания объявила, что предоставит Украине ракетные системы M270, поражающие цели на расстоянии 80 километров с высокой точностью.

Джонсон отметил, что поражен тем, как украинские военные быстро и эффективно учатся использовать западные РСЗО. Он считает, что Украина может отбросить российских военных на позиции, которые занимали до 24 февраля.

Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь,

– резюмировал Джонсон.

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В Британии верят, что Украина деоккупирует свои территории

Британская министр иностранных дел Лиз Трасс выразила уверенность, что Украина сможет отвоевать все свои территории. Речь идет и об оккупированном Крыме и Донбассе.

Трасс объяснила, что Великобритания оказывает Украине летальную военную помощь, поскольку верит, что Киев освободит захваченные Россией территории.

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