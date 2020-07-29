Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Европу пришла вторая волна пандемии коронавируса. Он также поддержал решение правительства об обязательном двухнедельном карантине для всех туристов из Испании.

Про це повідомляє BBC з посиланням на слова прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

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"Давайте цілком пояснимо те, що відбувається в Європі, серед деяких наших європейських друзів. Боюся, що в деяких місцях ви починаєте бачити ознаки другої хвилі пандемії COVID-19", – зауважив Джонсон.

За слова прем'єр-міністра, уряд повинен швидко діяти, відтак натякнув на подальші дії, спрямовані щодо інших країн у випадку необхідності.

Він виступив на захист уряду країни, який запроваджує 14-денний карантин для тих, хто в'їжджає в Британію. Зокрема, з Іспанії – популярного напрямку серед британців. Прем'єр наголосив, що дуже важливо, аби громадян після повернення з-за кордону, якщо вони повертаються з регіону, де зафіксовано спалах, відправили на карантин. Ось чому вводяться ці обмеження.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії заявив, що такі зміни правил для іспанців, є несправедливими. "Туристи в більшості регіонів Іспанії будуть у більшій безпеці, ніж у Великій Британії", – наголосив Педро Санчес.

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Наразі кількість хворих на коронавірус у Великій Британії перевищує 300 тисяч. Від недуги загинули понад 45 тисяч людей.