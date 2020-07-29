Итальянский сенат решил продлить режим чрезвычайного положения в Италии до 15 октября. За такое решение проголосовали 157 сенаторов.

Чрезвычайное положение ввели в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

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Правительство Италии планировало продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября, однако сенаторы проголосовали за продление только до 15 октября.

Сенат принял предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ю голосами за,

– говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксированы более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 тысяч – летальные.

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