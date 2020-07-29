Из-за пандемии COVID-19 в Италии продлили чрезвычайное положение до октября
Итальянский сенат решил продлить режим чрезвычайного положения в Италии до 15 октября. За такое решение проголосовали 157 сенаторов.
Чрезвычайное положение ввели в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает ANSA.
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Правительство Италии планировало продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября, однако сенаторы проголосовали за продление только до 15 октября.
Сенат принял предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ю голосами за,
– говорится в сообщении.
По состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксированы более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 тысяч – летальные.
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Чрезвычайное положение в Италии: главное
- Италия ввела чрезвычайное положение первой в Европе – 30 января. Однако страна стала печальным мировым лидером по количеству смертей от коронавируса.
- Жители Италии могли выходить на улицу только с разрешительным документом и исключительно в аптеку или для покупки еды. Нарушителей ждет огромный штраф и даже есть "тюремные" статьи.
- В то же время почти все промышленные предприятия работают, офисные сотрудники – тоже, но онлайн.
- Городской транспорт существенно снизил интенсивность движения, но в салонах почти пусто – ездят только те, кому надо на работу.