Італійський сенат вирішив продовжити режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня. За таке рішення проголосували 157 сенаторів.

Надзвичайний стан ввели у країні через пандемію COVID-19. Про це повідомляє ANSA.

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Уряд Італії планував продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня, однак сенатори проголосували за продовження лише до 15 жовтня.

Сенат ухвалив пропозицію більшості щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами за,

– мовиться у повідомленні.

Станом на ранок 29 липня в Італії зафіксовано понад 246 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 35 тисяч – летальні.

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