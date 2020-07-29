Через пандемію COVID-19 в Італії продовжили надзвичайний стан до жовтня
Італійський сенат вирішив продовжити режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня. За таке рішення проголосували 157 сенаторів.
Надзвичайний стан ввели у країні через пандемію COVID-19. Про це повідомляє ANSA.
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Уряд Італії планував продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня, однак сенатори проголосували за продовження лише до 15 жовтня.
Сенат ухвалив пропозицію більшості щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами за,
– мовиться у повідомленні.
Станом на ранок 29 липня в Італії зафіксовано понад 246 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 35 тисяч – летальні.
Зверніть увагу В італійському місті 40% заражених коронавірусом не мали симптомів
Надзвичайний стан в Італії: головне
- Італія ввела надзвичайний стан першою в Європі – 30 січня. Однак країна стала сумним світовим лідером за кількістю смертей від коронавірусу.
- Жителі Італії могли виходити на вулицю лише з дозвільним документом і виключно в аптеку чи для покупки їжі. Порушників чекає величезний штраф і навіть є "тюремні" статті.
- Водночас майже всі промислові підприємства працюють, офісні співробітники – теж, але онлайн.
- Міський транспорт суттєво зменшив інтенсивність руху, але в салонах майже порожньо – їздять лише ті, кому треба на роботу.