Італія заборонила в’їзд з 13 країн, які не входять в ЄС: перелік
В Італії тимчасово заборонили як пряме, так і транзитне авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, які віднесли до "червоної зони". Україна у цей список не потрапила.
Італійська влада не хоче знехтувати жертвами коронавірусу попередніх місяців, тому вирішила діяти максимально обережно. Про це йдеться у постанові міністерства охорони здоров’я Італії.
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Документ передбачає заборону в’їзду на територію Італії, зокрема й транзитного, людям, які в останні 14 днів відвідували визначені 13 країн.
В’їзд заборонили громадянам
- Вірменії;
- Боснії та Герцеговини;
- Північної Македонії;
- Молдови;
- Бразилії;
- Чилі;
- Перу;
- Бангладеш;
- Бахрейну;
- Оману;
- Кувейту;
- Панами;
- Домініканської Республіки.
Передбачене також призупинення прямого чи непрямого авіасполучення з цими країнами.
До слова, жодна з цих країн не входить і до "зеленого списку" Євросоюзу.
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Що цьому передувало
- ЄС з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 14 країн. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.
- Італія не скасувала заборони в’їзду для "третіх країн", побоюючись нового спалаху.