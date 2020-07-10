В Італії тимчасово заборонили як пряме, так і транзитне авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, які віднесли до "червоної зони". Україна у цей список не потрапила.

Італійська влада не хоче знехтувати жертвами коронавірусу попередніх місяців, тому вирішила діяти максимально обережно. Про це йдеться у постанові міністерства охорони здоров’я Італії.

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Документ передбачає заборону в’їзду на територію Італії, зокрема й транзитного, людям, які в останні 14 днів відвідували визначені 13 країн.

В’їзд заборонили громадянам

Вірменії;

Боснії та Герцеговини;

Північної Македонії;

Молдови;

Бразилії;

Чилі;

Перу;

Бангладеш;

Бахрейну;

Оману;

Кувейту;

Панами;

Домініканської Республіки.

Передбачене також призупинення прямого чи непрямого авіасполучення з цими країнами.

До слова, жодна з цих країн не входить і до "зеленого списку" Євросоюзу.

Зверніть увагу! Станом на 10 липня в Італії зафіксували 242 тисяч заражень коронавірусом. Від недуги померли майже 35 тисяч, одужати вдалося 194 тисячам людей.

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