Єврокомісія оприлюднила список 15 країн, для яких відкриє свої кордони. Водночас Італія не буде скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих "безпечних" держав.

Це означає, що в Італії зберігається і заборона на поїздки, і правила карантину для мандрівників, що прибувають з-за меж блоку, повідомляє The Local.

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Чому прийняли таке рішення

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з коронавірусом досі залишається дуже складною.

Італія найбільше постраждала від COVID-19 з європейських країн, але зараз кількість нових випадків і смертей продовжує зменшуватися.

Влада країни побоюється, що відкриття кордонів "викличе новий ланцюг зараження".

Які правила діятимуть в Італії

Італія дотримується обов'язкового правила карантину для всіх, хто прибуває з країн, що не входить в Євросоюз. Умови поширюються навіть, якщо люди пройшли через іншу внутрішню шенгенську країну.

Зауважимо, що Італія дозволила вільне пересування в і з країн Європи та Шенгенської зони, включаючи Велику Британію, з 3 червня. Це рішення залишається незмінним.

Наразі уряд розглядає можливість запровадження поліцейських перевірок, крім перевірок на кордонах. Ініціативу пропонують для того, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. У такому випадку людям доведеться залишатися на самоізоляції впродовж двох тижнів.

Що відомо про відкриття кордонів в ЄС? З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.



Якщо ситуація з пандемією в Україні покращиться, то є ймовірність, що Європа дозволить нашим громадянам в'їжджати на свою територію.



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