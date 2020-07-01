Ситуація досі складна: Італія не відкриватиме кордони попри рішення ЄС
Єврокомісія оприлюднила список 15 країн, для яких відкриє свої кордони. Водночас Італія не буде скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих "безпечних" держав.
Це означає, що в Італії зберігається і заборона на поїздки, і правила карантину для мандрівників, що прибувають з-за меж блоку, повідомляє The Local.
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Чому прийняли таке рішення
Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з коронавірусом досі залишається дуже складною.
Італія найбільше постраждала від COVID-19 з європейських країн, але зараз кількість нових випадків і смертей продовжує зменшуватися.
Влада країни побоюється, що відкриття кордонів "викличе новий ланцюг зараження".
Які правила діятимуть в Італії
Італія дотримується обов'язкового правила карантину для всіх, хто прибуває з країн, що не входить в Євросоюз. Умови поширюються навіть, якщо люди пройшли через іншу внутрішню шенгенську країну.
Наразі уряд розглядає можливість запровадження поліцейських перевірок, крім перевірок на кордонах. Ініціативу пропонують для того, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. У такому випадку людям доведеться залишатися на самоізоляції впродовж двох тижнів.
Що відомо про відкриття кордонів в ЄС?З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.
Якщо ситуація з пандемією в Україні покращиться, то є ймовірність, що Європа дозволить нашим громадянам в'їжджати на свою територію.