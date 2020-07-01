Єврокомісія оприлюднила список країн, для яких відкриє свої кордони, але України у ньому немає. Однак деякі держави знайшли способи обійти ці правила, зокрема Хорватія. Українці зможуть відпочити у морській країні, але з умовою.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у твітері повідомив, що Хорватія відкриє свої кордони для українських туристів за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

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Які умови поїздки до Хорватії

Хорватія найшла лазівку, яка дозволяє отримати туристичний потік, не наражаючись на відкритий конфлікт з Єврокомісією, повідомляє "Українська правда".

Усіх туристів, які їдуть витрачати кошти до Хорватії, влада віднесла до категорії "гостей, візит яких важливий з мотивів економічної безпеки Хорватії".

Що це означає

Для в’їзду в країну достатньо показати роздруковане бронювання номера у будь-якому офіційно готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

А як щодо інших країн?

Більшість держав не зможуть зробити так само. Справа у тому, що Хорватія не в Шенгені, тож саме тому їй дозволяють трохи зманіпулювати.

Зауважимо, що на кордонах Хорватії присутній кордон, тому потрапити до інших країн ЄС неможливо.

Який транспорт доступний

Загалом до Хорватії можна потрапити літаком або автомобілем. Власним авто можна добратися через Угорщину, яка відкрила транзитний проїзд своєю територію для громадян України.

Важливо! 15 червня Україна відновила міжнародне пасажирське авіасполучення, але лише декілька країн готові прийняти українців. З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів – більше читайте тут.