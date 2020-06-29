Оприлюднили попередній список країн, з якими Євросоюз відкриє кордони вже з 1 липня. Цікаво, що України немає ані у переліку безпечних, ані у списку небезпечних країн для відвідування.

ЄС може відкрити кордони з 1 липня: головне

Щоправда, інформація ця не офіційна. Про це повідомило видання Euronews з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

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України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня, але її не внесли до "червоного" списку.

Ще 25 червня "зелений" список містив 54 країни. У ньому була й Україна. Однак тепер, за інформацією видання, безпечних для відвідування країн стало 15.

Оновлений список країн, для яких ЄС може відкрити кордони з 1 липня

Чорногорія;

Сербія;

Грузія;

Канада;

Алжир;

Австралія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови взаємного дозволу).

До "червоного" списку країн, для громадян яких в'їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія та Бразилія. Саме ці країни посідають перші сходинку світового рейтингу за кількістю хворих на COVID-19.

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Як щодо України

Видання не уточнює, яким буде порядок в'їзду з країн, що не увійшли до жодного зі списків. Це стосується й України.

Водночас варто зазначити, що рішення не є зобов'язуючим для країн ЄС, тому не можна виключати наявність винятків для громадян України.

Ба більше, джерела агентства також ставлять під питання відкриття кордонів з 1 липня, з огляду на те, що остаточних домовленостей не досягли вчасно, і для набрання чинності рішення повинне бути опубліковане.