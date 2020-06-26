Частина країн уже послабила обмеження на кордонах, тож авіапростір поступово відновлюється. Сьогодні з Києва вилетів перший чартерний рейс від початку карантину.

Перший рейс вилетів з аеропорту "Київ" 26 червня 2020 року. Про це повідомили на сторінці аеропорту у фейсбуці.

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Тож Албанія стала першою країною, яка прийматиме туристів з України після відновлення авіасполучення. А після повернення в Україну не потрібно буде проводити 14 днів на самоізоляції. В аеропорту також додали, що поки це єдина країна, яка готова прийняти українців без додаткових обмежень: тестів на коронавірус чи обсервації.

Туристи-українці вирушили літаком авіакомпанії Jonika. У вартість турів уже врахували медичне страхування від COVID-19.

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Наразі українців точно готові приймати в США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.

Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.

Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям із дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників із Росії, США, та зокрема України після 1 липня.



Які країни відкрили кордони для українців / Інфографіка 24 каналу