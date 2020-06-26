Перший із початку карантину чартер вилетів з України: яка країна приймає туристів
Частина країн уже послабила обмеження на кордонах, тож авіапростір поступово відновлюється. Сьогодні з Києва вилетів перший чартерний рейс від початку карантину.
Перший рейс вилетів з аеропорту "Київ" 26 червня 2020 року. Про це повідомили на сторінці аеропорту у фейсбуці.
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Тож Албанія стала першою країною, яка прийматиме туристів з України після відновлення авіасполучення. А після повернення в Україну не потрібно буде проводити 14 днів на самоізоляції. В аеропорту також додали, що поки це єдина країна, яка готова прийняти українців без додаткових обмежень: тестів на коронавірус чи обсервації.
Туристи-українці вирушили літаком авіакомпанії Jonika. У вартість турів уже врахували медичне страхування від COVID-19.
Куди ще українцям дозволили літати зараз
- Наразі українців точно готові приймати в США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.
- Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.
- Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям із дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.
- ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників із Росії, США, та зокрема України після 1 липня.
Які країни відкрили кордони для українців / Інфографіка 24 каналу