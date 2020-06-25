Куди літатиме МАУ влітку 2020: список напрямків
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала список актуальних напрямків на літній сезон 2020 року. Частина країн уже послабила обмеження на кордонах, тож авіапростір поступово відновлюється.
Внутрішні рейси
Згідно з планами, внутрішні рейси виконуватимуться за трьома напрямками – Херсон, Одеса і Львів, повідомила пресслужба МАУ.
Важливо Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців
З 1 по 30 липня МАУ літатиме до Одеси, Херсона та Львова щоп’ятниці, а повертатиметься щонеділі.
У першій частині серпня розклад зміниться для напрямку Київ – Одеса, його виконуватимуть в понеділок, середу, п'ятницю і неділю. З Одеси до Києва можна буде полетіти у понеділок, вівторок, четвер та суботу. З 16 по 31 серпня можливл додасться рейс в Одесу щочетверга.
Міжнародні рейси
У липні з Києва можна полетіти до:
- Стамбула,
- Тель-Авіва,
- Тбілісі,
- Афін,
- Ларнаки,
- Лондона,
- Амстердама,
- Парижа,
- Дубая,
- Торонто.
У серпні з Києва до:
- Стамбула,
- Тель-Авіва,
- Тбілісі,
- Афін,
- Ларнаки,
- Лондона,
- Амстердама,
- Парижа,
- Ніцци,
- Рима,
- Мілана,
- Берліна,
- Франкфурта,
- Мюнхена,
- Відня,
- Праги,
- Барселони,
- Мадрида,
- Єревана,
- Кишинева,
- Дубая,
- Торонто.
Детальнішу інформацію про рейси та їх частоти в серпні МАУ уточнить впродовж липня, спираючись на об'єктивні ринкові передумови.
Куди українцям дозволили літати зараз
- Наразі українців точно готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.
- Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.
- Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.
- ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня.
- Цьому виною збільшення кількості нових заражень на 100 тисяч населення. Детальніше – за посиланням.
Які країни відкрили кордони для українців / Інфографіка 24 каналу