Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала список актуальних напрямків на літній сезон 2020 року. Частина країн уже послабила обмеження на кордонах, тож авіапростір поступово відновлюється.

Внутрішні рейси

Згідно з планами, внутрішні рейси виконуватимуться за трьома напрямками – Херсон, Одеса і Львів, повідомила пресслужба МАУ.

Важливо Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців

З 1 по 30 липня МАУ літатиме до Одеси, Херсона та Львова щоп’ятниці, а повертатиметься щонеділі.

У першій частині серпня розклад зміниться для напрямку Київ – Одеса, його виконуватимуть в понеділок, середу, п'ятницю і неділю. З Одеси до Києва можна буде полетіти у понеділок, вівторок, четвер та суботу. З 16 по 31 серпня можливл додасться рейс в Одесу щочетверга.

Міжнародні рейси

У липні з Києва можна полетіти до:

Стамбула,

Тель-Авіва,

Тбілісі,

Афін,

Ларнаки,

Лондона,

Амстердама,

Парижа,

Дубая,

Торонто.

У серпні з Києва до:

Стамбула,

Тель-Авіва,

Тбілісі,

Афін,

Ларнаки,

Лондона,

Амстердама,

Парижа,

Ніцци,

Рима,

Мілана,

Берліна,

Франкфурта,

Мюнхена,

Відня,

Праги,

Барселони,

Мадрида,

Єревана,

Кишинева,

Дубая,

Торонто.

Детальнішу інформацію про рейси та їх частоти в серпні МАУ уточнить впродовж липня, спираючись на об'єктивні ринкові передумови.

Куди українцям дозволили літати зараз

Наразі українців точно готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.

Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.

Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня.

Цьому виною збільшення кількості нових заражень на 100 тисяч населення. Детальніше – за посиланням.



Які країни відкрили кордони для українців / Інфографіка 24 каналу