Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала список актуальных направлений на летний сезон 2020 года. Часть стран уже ослабила ограничения на границах, поэтому авиапространство постепенно восстанавливается.

Внутренние рейсы

Согласно планам, внутренние рейсы будут выполняться по трем направлениям – Херсон, Одесса и Львов, сообщила пресс-служба МАУ.

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С 1 по 30 июля МАУ будет летать в Одессу, Херсон и Львов по пятницам, а возвращаться по воскресеньям.

В первой части августа изменится расписание для направления Киев – Одесса, его будут выполнять в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Одессы в Киев можно будет улететь в понедельник, вторник, четверг и субботу. С 16 по 31 августа возможно добавится рейс в Одессу каждый четверг.

Международные рейсы

В июле из Киева можно улететь в:

Стамбул,

Тель-Авив,

Тбилиси,

Афины,

Ларнаки,

Лондон,

Амстердам,

Париж,

Дубаи,

Торонто.

В августе из Киева в:

Стамбул,

Тель-Авив,

Тбилиси,

Афины,

Ларнаки,

Лондон,

Амстердам,

Париж,

Ниццу,

Рим,

Милан,

Берлин,

Франкфурт,

Мюнхен,

Вену,

Прагу,

Барселону,

Мадрид,

Ереван,

Кишинев,

Дубаи,

Торонто.

Более подробную информацию о рейсах и их частоте в августе МАУ уточнит в течение июля, опираясь на объективные рыночные предпосылки.

Куда украинцам разрешили летать сейчас

Сейчас украинцев точно готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории.

Без ограничений можно путешествовать в Албанию, США, Ирландию, Сербию и с 1 июля в Турцию.

Другие страны Европы открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

СМИ сообщали, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля.

Этому виной увеличение количества новых заражений на 100 тысяч населения. Подробнее – по ссылке.

Какие страны открыли границы для украинцев / Инфографика 24 канала