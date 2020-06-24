Евросоюз после 1 июля не будет открывать границы для украинцев, – СМИ
Страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и, в частности, Украины после 1 июля. Этому виной увеличение количества новых заражений на 100 тысяч населения.
Уже с 1 июля Европейский Союз откроет свои границы для туристов. Однако, не для всех стран одновременно, например, США и Россия окажутся в списке "невъездных". Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в Европейской комиссии.
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Проект со списком так называемых "невъездных" стран The New York Times получил от человека, который принимал участие в его составлении. Подлинность подтвердили в трех других источниках.
По этому проекту главным критерием для открытия границ Европейского Союза для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней в отношении ее населения.
Как будут составлять список стран, из которых разрешат въезд
Один список включает 47 стран – это те, где уровень инфицирования ниже среднего по Европе. В другой список входят 54 страны, а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по Евросоюзу. Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 000 человек.
Почему Украина может попасть в "невъездной список"
Украина может оказаться в списке стран, из которых въезд в Евросоюз запрещен. По крайней мере об этом сейчас свидетельствует официальная статистика Минздрава за последние две недели, ведь в этот период было выявлено свыше 10 тысяч новых случаев инфицирования.
Если взять численность населения Украины – 41,8 миллиона человек (данные Государственной статистики на 2019 год – 24 канал), то показатель новых случаев за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 25,6 – это больше, чем в среднем в Европе.
Закрытие границ в Европейском Союзе: главное
- Запрет на въезд в Евросоюз из-за пандемии ввели еще в марте. Сначала он должен был длиться 30 дней, после чего его продолжили. Последний срок пока указан до 1 июля.
- В конце мая Еврокомиссия посоветовала членам объединения стран открывать свои границы для неграждан Евросоюза.
- Отметим, что некоторые страны ЕС, как например Польша, Литва, Чехия, разрешили въезд и выдачу рабочих виз для украинцев еще в конце апреля. Разрешено въезжать в страны ЕС также медикам, ученым, дипломатам.
- На прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран будут и по принципу взаимности. То есть если какая-то страна запрещает гражданам ЕС пересекать свою границу, для нее соответственно, будут действовать такие же правила.