Страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и, в частности, Украины после 1 июля. Этому виной увеличение количества новых заражений на 100 тысяч населения.

Уже с 1 июля Европейский Союз откроет свои границы для туристов. Однако, не для всех стран одновременно, например, США и Россия окажутся в списке "невъездных". Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в Европейской комиссии.

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Проект со списком так называемых "невъездных" стран The New York Times получил от человека, который принимал участие в его составлении. Подлинность подтвердили в трех других источниках.

По этому проекту главным критерием для открытия границ Европейского Союза для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней в отношении ее населения.

Как будут составлять список стран, из которых разрешат въезд

Один список включает 47 стран – это те, где уровень инфицирования ниже среднего по Европе. В другой список входят 54 страны, а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по Евросоюзу. Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 000 человек.

Почему Украина может попасть в "невъездной список"

Украина может оказаться в списке стран, из которых въезд в Евросоюз запрещен. По крайней мере об этом сейчас свидетельствует официальная статистика Минздрава за последние две недели, ведь в этот период было выявлено свыше 10 тысяч новых случаев инфицирования.

Если взять численность населения Украины – 41,8 миллиона человек (данные Государственной статистики на 2019 год – 24 канал), то показатель новых случаев за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 25,6 – это больше, чем в среднем в Европе.

Закрытие границ в Европейском Союзе: главное

Запрет на въезд в Евросоюз из-за пандемии ввели еще в марте. Сначала он должен был длиться 30 дней, после чего его продолжили. Последний срок пока указан до 1 июля.

В конце мая Еврокомиссия посоветовала членам объединения стран открывать свои границы для неграждан Евросоюза.

Отметим, что некоторые страны ЕС, как например Польша, Литва, Чехия, разрешили въезд и выдачу рабочих виз для украинцев еще в конце апреля. Разрешено въезжать в страны ЕС также медикам, ученым, дипломатам.

На прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран будут и по принципу взаимности. То есть если какая-то страна запрещает гражданам ЕС пересекать свою границу, для нее соответственно, будут действовать такие же правила.

Отметим, это не является официальной информацией от Европейского Союза. Как отмечают СМИ, дискуссии по поводу списков еще продолжаются, они не до конца сформированы.