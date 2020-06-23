Украина попала в "красную зону" стран из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. В государстве превышен суточный показатель новых инфицированных.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины. На фейсбук-странице госагентства также разместили обновленную карту стран "красной" и "зеленой" зоны.

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Украина попала в "красную зону", потому что показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения,

– прокомментировали там ситуацию.

Вместе с тем, там напомнили: для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". А вот приезжие из "зеленых стран" могут находиться в Украине беспрепятственно при наличии страхового полиса.

Обратите внимание! Странами "красной зоны" считаются те, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Также в Госагентстве по развитию туризма поспешили сообщить, что популярные для посещения среди украинцев Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в "зеленой зоне".

Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко