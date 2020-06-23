Украина стала государством "красной зоны" из-за COVID-19
Украина попала в "красную зону" стран из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. В государстве превышен суточный показатель новых инфицированных.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины. На фейсбук-странице госагентства также разместили обновленную карту стран "красной" и "зеленой" зоны.
Смотрите также Онлайн-карта для путешествий во время пандемии: куда пускают украинцев
Украина попала в "красную зону", потому что показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения,
– прокомментировали там ситуацию.
Вместе с тем, там напомнили: для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.
Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". А вот приезжие из "зеленых стран" могут находиться в Украине беспрепятственно при наличии страхового полиса.
Также в Госагентстве по развитию туризма поспешили сообщить, что популярные для посещения среди украинцев Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в "зеленой зоне".
Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
- По состоянию на утро 23 июня в Украине в течение суток зафиксировали 833 новых случая инфицирования коронавирусом. Возросло за сутки и количество летальных случаев – на 23 новых, а выздоровели 314 человек.
- От начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19 в Украине умерли 1 035 человек, а поправились 16 956 пациентов. Общее количество инфицированных в Украине составляет 38 074.